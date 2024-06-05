Президент критично высказался о поправках к предвыборной агитации

Он отметил, что ведущие дебаты журналисты делают хорошую работу, не позволяя представителям партий "перейти в фазу агитации" и задавая уточняющие вопросы.

"Я все же вижу существенную разницу между дебатами и агитацией. Я не могу поддержать предложения [об изменениях в законе о предвыборной агитации], приравнивающие предвыборные дебаты к предвыборной агитации, которые сейчас поданы в Сейм", - сказал президент.

Он считает, что подобная практика плоха по двум причинам. Во-первых, агитация и дебаты должны быть разделены, а во-вторых, недопустимо, чтобы во время предвыборной кампании, когда "правила игры ясны", предпринимались попытки их переделать.

Ринкевич согласился с тем, что можно дискутировать о будущем в контексте выборов в самоуправления или парламент, но правила предвыборной агитации нельзя менять в последний момент.

"Это нехорошая практика! Судя по повестке дня Сейма, предложения не будут приняты до выборов в Европарламент. Я надеюсь, что в Сейме состоится подробная дискуссия и в таком виде предложения приняты не будут. Если же поправки будут приняты в нынешнем виде, я не вижу возможности их провозгласить. Тогда я попрошу Сейм еще раз углубиться в этот вопрос, но думаю, что дискуссия в Сейме будет достаточно конструктивной и мы до этого не дойдем", - сказал президент.

Как сообщалось, поправки к закону о предвыборной агитации, согласно которым предвыборные дебаты приравниваются к предвыборной агитации, подали фракции Национального объединения и ряд депутатов "Объединенного списка", чтобы не допустить проведения дебатов на русском языке.

Латвийская ассоциация журналистов выступила против поправок, которые приравнивают дебаты как жанр и формат журналистики к политической агитации. По мнению ассоциации, поправки не достигнут намеченной цели и станут неоправданным вмешательством в редакционную независимость СМИ.

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