Латвия перешла на летнее расписание поездов

PV отмечает, что на маршруте Рига-Дубулты-Рига расписание движения поездов пополнено шестью рейсами в рабочие дни и десятью рейсами в выходные дни.

На маршруте Рига-Царникава-Рига расписание движения пополнено шестью рейсами в рабочие дни и десятью рейсами в выходные дни, а два дополнительных поезда назначены по продленному маршруту Рига-Лиласте-Рига.

Кроме того, по воскресеньям будут курсировать два дополнительных вечерних поезда по маршруту Рига-Сигулда-Рига, которые ранее курсировали только по рабочим дням.

PV сообщает, что в мобильном приложении и на сайте Vivi доступно новое расписание движения поездов. Кроме того, информация о графике летнего движения поездов доступна в общих расписаниях движения поездов, опубликованных на сайте компании и размещенных на информационных стендах на железнодорожных станциях.

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