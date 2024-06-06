Пьяный мужчина врезался в асфальтоукладчик в Умурге

За сутки по всей Латвии в сфере дорожного движения зафиксировано 448 административных нарушений, в том числе 191 превышение установленной скорости движения, а также задержаны три агрессивных водителя.

За управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения к уголовной ответственности привлечены пять водителей, еще против одного возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

В среду после 16:00 в Умургской волости Лимбажского края на автодороге Коцены-Лимбажи-Туя находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина управлял транспортным средством Man и в зоне дорожно-ремонтных работ наехал на стоявший асфальтоукладчик. При проведении проверки алкометром полиция обнаружила концентрацию алкоголя 2,85 промилле. По факту случившегося начат уголовный процесс.

За управление транспортным средством в легком алкогольном опьянении к административной ответственности привлечен один водитель, свидетельствуют обобщенные полицией данные.

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