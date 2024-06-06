Чт, 6.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Пьяный мужчина врезался в асфальтоукладчик в Умурге

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Алкометр. Иллюстративное фото.
Алкометр. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 191 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали десять человек, в том числе два велосипедиста, два пешехода и один водитель электрического самоката, сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции.

За сутки по всей Латвии в сфере дорожного движения зафиксировано 448 административных нарушений, в том числе 191 превышение установленной скорости движения, а также задержаны три агрессивных водителя.

За управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения к уголовной ответственности привлечены пять водителей, еще против одного возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

В среду после 16:00 в Умургской волости Лимбажского края на автодороге Коцены-Лимбажи-Туя находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина управлял транспортным средством Man и в зоне дорожно-ремонтных работ наехал на стоявший асфальтоукладчик. При проведении проверки алкометром полиция обнаружила концентрацию алкоголя 2,85 промилле. По факту случившегося начат уголовный процесс.

За управление транспортным средством в легком алкогольном опьянении к административной ответственности привлечен один водитель, свидетельствуют обобщенные полицией данные.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх