Установлены более суровые наказания за жестокое обращение с животными

Сегодня в окончательном чтении Сейм принял поправки к уголовному закону, которыми определены более суровые наказания за жестокое обращение с животными, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.
Решено, что за жестокое обращение с животным, в результате которого оно погибло, а также за истязание животного, в результате которого оно погибло или покалечено, можно будет применить лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или надзор пробации с лишением права на содержание животных определенных или всех видов на срок до пяти лет. Сейчас закон предусматривает применение лишения свободы на срок до трех лет.
Как отмечают авторы принятых изменений в законе, особо вредное и жестокое обращение с животными признается в случаях, когда оно совершается в публичном месте или в присутствии несовершеннолетнего. За такие преступные деяния предполагается ужесточить наказание, назначив вместо ранее установленных пяти лет шесть лет лишения свободы. В указанных случаях предусмотрено отказаться от возможности применения к нарушителям такого основного наказания, как общественные работы и штраф.
Принятые поправки к уголовному закону устанавливают изменения и в других сферах уголовных наказаний.
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