Установлены более суровые наказания за жестокое обращение с животными

Решено, что за жестокое обращение с животным, в результате которого оно погибло, а также за истязание животного, в результате которого оно погибло или покалечено, можно будет применить лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или надзор пробации с лишением права на содержание животных определенных или всех видов на срок до пяти лет. Сейчас закон предусматривает применение лишения свободы на срок до трех лет.