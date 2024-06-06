За растление детей и пытки над собакой рижанин приговорен к тюрьме

Суд также применил к нему пробационный надзор на два года. Кроме того, суд лишил обвиняемого права содержать животных любых пород на два года.

Мужчину обвинили в том, что он развратил двух малолетних лиц, скачивал и распространял видеоматериалы, содержащие детскую порнографию и сексуальные действия человека с животным, а также в том, что пытал свою собаку.

Обвиняемый на улице в Риге начал разговор с двумя малолетними лицами, которым предложил подписаться на его Telegram-аккаунт, где он различными способами демонстрирует видео- и фото-материалы сексуального характера, в том числе как изготовленные им самим, так и скачанные.

Материалы сексуального характера содержали как детскую порнографию, так и сексуальные действия человека с животным, в том числе такие, где он использует для сексуальных действий собственную собаку. Малолетние лица на призыв обвиняемого мужчины согласились.

Кроме того, обвиняемый также пытал свою собаку, то есть мочился на нее и использовал ее для удовлетворения своей половой страсти.

Теперь собака у мужчины конфискована и доставлена в приют для животных.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!