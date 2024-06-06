Байден: США не позволят использовать свое оружие для ударов по Москве и Кремлю

"Их разрешено использовать вблизи границы, когда его (российское оружие) используют по ту сторону границы для ударов по целям в Украине, - заявил Байден в интервью телеканалу ABC. - Мы не допускаем ударов на глубину 200 миль (300 километров) по России, и мы не допускаем ударов по Москве, по Кремлю".

Корреспондент ABC поинтересовался у президента США, обеспокоен ли он заявлением российского диктатора Владимира Путина накануне о том, что поставка в Украину высокоточного оружия для использования против целей на территории России является прямым участием в войне.

"Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, - ответил Байден. - Он диктатор, который изо всех сил пытается удержать свою страну, продолжая при этом наступление [в Украине]", - сказал Байден.

В четверг, 6 июня, на мероприятии в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии Байден заявил, что США не оставят Украину.

"Мы не собираемся отступать, потому что если мы это сделаем, Украина будет порабощена, и этим все не кончится, - сказал Байден. - Соседи Украины будут под угрозой, вся Европа окажется под угрозой", - добавил он, назвав Путина "тираном, стремящимся к доминированию".

По его словам, демократия сейчас находится под угрозой больше, чем когда-либо за предыдущие восемь десятилетий.

"Мы живем в то время, когда демократия во всем мире находится под большей угрозой, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны, - сказал Байден. - Изоляция не была решением 80 лет назад и не является решением сегодня".

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