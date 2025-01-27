НАТО делится секретными военными данными с компаниями ВПК

Североатлантический альянс (НАТО) начал предоставлять оборонным предприятиям строго засекреченные данные, в частности о том, какое оружие и военное оборудование необходимо производить государствам-членам НАТО. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией. По их словам, этот шаг является частью стратегии по увеличению оборонного производства, которую генсек альянса Марк Рютте назвал "переходом к мышлению военного времени".

Как утверждают источники Bloomberg, НАТО, передавая некоторые из своих целевых показателей, пытается "убедить компании увеличить производственные мощности". Этот шаг потребует консенсуса среди стран альянса, отмечает агентство.

В рамках отдельной процедуры НАТО также начала делиться некоторыми секретными данными с Евросоюзом, куда входят 23 из 32 членов Североатлантического альянса.

Обмен данными начался на фоне попыток стран НАТО перевооружиться перед лицом войны России против Украины, а также возвращения на пост президента США Дональда Трампа, который не раз требовал от стран альянса увеличить расходы на оборону.

Генсек НАТО ждет от союзников роста военных расходов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что через 4-5 лет альянс не сможет защитить себя, если будет ограничивать оборонные расходы двумя процентами своего ВВП.

Рютте также призвал страны альянса изменить ход войны в Украине. Если Киев проиграет, считает генсек, то за восстановление сдерживающего потенциала НАТО придется заплатить "гораздо большую цену, чем та, что потребуется сейчас для увеличения наших расходов на оборону и наращивание промышленного производства". "Это будут не миллиарды, а триллионы", - предупредил генсек НАТО.

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