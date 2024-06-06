За пять месяцев на железной дороге погибли пять человек

Пять человек погибли и шесть получили травмы в результате несчастных случаев на железнодорожных путях и вблизи них в Латвии за первые пять месяцев этого года, сообщили агентству LЕТА в VAS Latvijas dzelzceļš (LDz), ссылаясь на статистику предприятия.
Самыми частыми причинами несчастных случаев по-прежнему являются неосторожность, пренебрежение правилами безопасности или откровенное безрассудство.
Поэтому LDz напоминает детям и подросткам о необходимости быть особенно осторожными и бдительными вблизи железных дорог в начале школьных каникул и призывает родителей и других взрослых обсуждать с детьми и подростками правила безопасности, когда они находятся на путях и вблизи них.
LDz напоминает всем, что у поезда всегда преимущество, и перед тем, как переходить пути, нужно обязательно остановиться и посмотреть в обе стороны. Также запрещено переходить пути в неразрешенных местах, и LDz призывает людей отложить телефоны и наушники, поскольку они отвлекают их от происходящего вокруг, в том числе от приближающегося поезда.
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