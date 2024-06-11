RUS TVNET исполнилось 20 лет. Приходи и ты!

1 мая 2024 года RUS TVNET исполнилось 20 лет. Ежедневно https://rus.tvnet.lv/ посещают в среднем 46 000 уникальных пользователей из Латвии, в месяц - 278 тысяч (Gemius, 2024), и это лучшая оценка проделанной работы.

RUS TVNET сегодня - это медиа, уважающее разнообразие мнений и выступающее за ценности открытого, инклюзивного и толерантного общества.

"За последние два с половиной года независимые русскоязычные СМИ в Латвии столкнулись с проблемой самоидентификации, поиска ответов на вопросы - кто наша аудитория, для кого и почему в Латвии все еще необходимо качественное содержание на русском языке, почему мы не "отдельное информационное пространство", как это пытаются навязать нам некоторые политики?

​​Формулируя ответы на эти вопросы, мы четко определили для себя, что RUS TVNET - это стражи информационной безопасности Латвии, наша миссия - предотвращение маргинализации, радикализации и изоляции русскоязычной части общества. Эрика Сташкевич

В то же время наша задача - способствовать открытости, лояльности, инклюзивности и стремлению к европейским демократическим ценностям этой группы", - говорит главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич.