RUS TVNET исполнилось 20 лет. Приходи и ты!

Добро пожаловать на вечеринку RUS TVNET в честь 20-летия! Ежедневно к нам заходят почти 50 000 человек. Говорящие как на русском, так и на латышском языке, разного возраста, пола, национальности и разных взглядов. Не только из Латвии, но и из Украины, Литвы, Эстонии и даже из Германии и Казахстана. Мы рады всем, так что приходи и ты! Ведь RUS TVNET - это место для диалога!
1 мая 2024 года RUS TVNET исполнилось 20 лет. Ежедневно https://rus.tvnet.lv/ посещают в среднем 46 000 уникальных пользователей из Латвии, в месяц - 278 тысяч (Gemius, 2024), и это лучшая оценка проделанной работы.
RUS TVNET сегодня - это медиа, уважающее разнообразие мнений и выступающее за ценности открытого, инклюзивного и толерантного общества.
"За последние два с половиной года независимые русскоязычные СМИ в Латвии столкнулись с проблемой самоидентификации, поиска ответов на вопросы - кто наша аудитория, для кого и почему в Латвии все еще необходимо качественное содержание на русском языке, почему мы не "отдельное информационное пространство", как это пытаются навязать нам некоторые политики?
Формулируя ответы на эти вопросы, мы четко определили для себя, что RUS TVNET - это стражи информационной безопасности Латвии, наша миссия - предотвращение маргинализации, радикализации и изоляции русскоязычной части общества.
Эрика Сташкевич
В то же время наша задача - способствовать открытости, лояльности, инклюзивности и стремлению к европейским демократическим ценностям этой группы", - говорит главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич.
"До повторного вторжения России в Украину в 2022 году мы сделали слишком мало, чтобы гарантировать долгосрочную безопасность страны, хотя возможности у нас были каждый день в течение 32 лет - образование на государственном языке было выборочным, а не обязательным, а памятник агрессора в Пардаугаве до сих пор был бы местом сбора жертв и фанатиков кремлевской пропаганды.
Выражаю радость и поддержку коллегам из RUS TVNET, которые способны парировать призывы местных популистов о запрете надежных русскоязычных СМИ и в то же время противостоять информационной войне государства-агрессора России смелой и четкой редакционной позицией, основанной на базовых ценностях демократии и журналистском профессионализме.
Томс Островскис
Надежное медиа на русском языке RUS TVNET - необходимая предпосылка для объединения и интеграции латвийского двухобщинного общества в систему ценностей Латвии и Европы, что гарантирует защиту государственного языка и медиаплатформу для свободы мнений всех, включая все этнические меньшинства.
Запретить и снести - легко, это не успех. Настоящее мужество - это конструктивно говорить и открыто обсуждать демократические ценности, общие для цивилизованной части мира - это наша безопасность, так мы растем, так мы свободны от заблуждений, лжи и влияния", - убежден главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис.
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Спасибо, читатели RUS TVNET. Пока есть вы, есть и мы!
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