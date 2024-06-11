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RUS TVNET исполнилось 20 лет. Приходи и ты!

rus.tvnet.lv
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Добро пожаловать на вечеринку RUS TVNET в честь 20-летия! Ежедневно к нам заходят почти 50 000 человек. Говорящие как на русском, так и на латышском языке, разного возраста, пола, национальности и разных взглядов. Не только из Латвии, но и из Украины, Литвы, Эстонии и даже из Германии и Казахстана. Мы рады всем, так что приходи и ты! Ведь RUS TVNET - это место для диалога!

1 мая 2024 года RUS TVNET исполнилось 20 лет. Ежедневно https://rus.tvnet.lv/ посещают в среднем 46 000 уникальных пользователей из Латвии, в месяц - 278 тысяч (Gemius, 2024), и это лучшая оценка проделанной работы.

RUS TVNET сегодня - это медиа, уважающее разнообразие мнений и выступающее за ценности открытого, инклюзивного и толерантного общества. 

"За последние два с половиной года независимые русскоязычные СМИ в Латвии столкнулись с проблемой самоидентификации, поиска ответов на вопросы - кто наша аудитория, для кого и почему в Латвии все еще необходимо качественное содержание на русском языке, почему мы не "отдельное информационное пространство", как это пытаются навязать нам некоторые политики?

​​Формулируя ответы на эти вопросы, мы четко определили для себя, что RUS TVNET - это стражи информационной безопасности Латвии, наша миссия - предотвращение маргинализации, радикализации и изоляции русскоязычной части общества.

Эрика Сташкевич

В то же время наша задача - способствовать открытости, лояльности, инклюзивности и стремлению к европейским демократическим ценностям этой группы", - говорит главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич.

"До повторного вторжения России в Украину в 2022 году мы сделали слишком мало, чтобы гарантировать долгосрочную безопасность страны, хотя возможности у нас были каждый день в течение 32 лет - образование на государственном языке было выборочным, а не обязательным, а памятник агрессора в Пардаугаве до сих пор был бы местом сбора жертв и фанатиков кремлевской пропаганды.

Выражаю радость и поддержку коллегам из RUS TVNET, которые способны парировать призывы местных популистов о запрете надежных русскоязычных СМИ и в то же время противостоять информационной войне государства-агрессора России смелой и четкой редакционной позицией, основанной на базовых ценностях демократии и журналистском профессионализме.

Томс Островскис

Надежное медиа на русском языке RUS TVNET - необходимая предпосылка для объединения и интеграции латвийского двухобщинного общества в систему ценностей Латвии и Европы, что гарантирует защиту государственного языка и медиаплатформу для свободы мнений всех, включая все этнические меньшинства.

Запретить и снести - легко, это не успех. Настоящее мужество - это конструктивно говорить и открыто обсуждать демократические ценности, общие для цивилизованной части мира - это наша безопасность, так мы растем, так мы свободны от заблуждений, лжи и влияния", - убежден главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис.

В день рождения принято получать подарки, а мы хотим их дарить, поэтому заглядывайте на страничку RUS TVNET в социальной сети Facebook и участвуйте в розыгрыше подарочной карты от Biļešu serviss! 

Спасибо, читатели RUS TVNET. Пока есть вы, есть и мы!

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