Пугачеву лишили звания, а Леди Гага беременна?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Аллу Пугачеву лишили важного звания?

Портал "Униан" пишет, что у 75-летней Аллы Пугачевой в РФ отобрали звание королевы российской эстрады. Им решили наградить известную путинистку и Z-патриотку. Пропагандистские СМИ пишут, что этого звания заслуживает Любовь Успенская.

5 июня в рамках мероприятия Международный экономический форум в Петербурге был организован закрытый прием для гостей, на котором выступила Любовь Успенская. После этого ее якобы назвали новой королевой эстрады.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин после полномасштабного вторжения РФ в Украину покинули страну. По данным СМИ, сейчас они находятся на Кипре. В мае супруги посетили концерт Юрия Шевчука.

Примадонна опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена с Максимом Галкиным, Юрием Шевчуком и Олегом Тиньковым. "Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой", - подписала артистка публикацию. К посту она добавила хэштег "Кипр". Как пишет "Медуза", на официальном сайте ДДТ указано, что группа выступала в Лимассоле 11 мая.

Алла Пугачева Фото: Кадр из видео

Леди Гага беременна?

Американскую певицу и поп-звезду Леди Гагу заподозрили в беременности. В Сети распространяются фотографии знаменитости с округлым животиком, пишет "Униан".

Поклонники даже начали писать поздравления с пополнением в семье артистке и ее возлюбленному - предпринимателю Майклу Полански. Но певица решила ответить на слухи: "Не беременна - просто плачу в спортзале".

Своим постом артистка ответила на все слухи и опровергла информацию о своей беременности. Знаменитость заверила, что пока еще не готова рожать ребенка.

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