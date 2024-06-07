Видео В Кенгарагсе мужчина ехал на самокате по проезжей части с собакой

В Риге, на улице Латгалес, был замечен мужчина, который передвигался по проезжей части на самокате вместе с собакой. Instagram-аккаунт Sadursme задается вопросом - законны ли такие действия?
В Латвии водителю электросамоката запрещено ездить с пассажиром или с грузом, который мешает вести самокат или угрожает другим участникам дорожного движения.
Какие правила должны соблюдать водители электросамокатов?
В первую очередь электросамокаты должны передвигаться по инфраструктуре, предназначенной для велосипедов, и только в отдельных случаях - иметь по тротуару и проезжей части. Если водитель электросамоката движется по тротуару, нужно считаться с тем, что преимущество - у пешеходов.
Водители должны передвигаться по велодорожке, велосипедной дорожке или пешеходно-велосипедной дорожке соответствующего направления - как можно ближе к ее правому краю. Максимально разрешенная скорость составляет 25 км/ч. Однако нужно учитывать всех участников дорожного движения и выбирать скорость, которая не подвергает их опасности.
- В свою очередь, электросамокаты должны быть:
- в техническом порядке;
- иметь тормоза;
- иметь белый свет спереди, а сзади - красный.
- Водителю электросамоката запрещено ездить:
- не держась за руль;
- держась за другой транспорт;
- с грузом, который мешает вести самокат или угрожает другим участникам дорожного движения;
- с другим пассажиром.
Водить самокат разрешено с 14 лет. В свою очередь, до 17 лет водитель обязан иметь права на велосипед. Также водитель не должен находиться под воздействием одурманивающих веществ.
На электросамокате могут передвигаться лица, имеющие удостоверение о праве на управление велосипедом или транспортным средством любой другой категории.
Государственная полиция применяет к водителям электросамокатов те же административные наказания, что и к велосипедистам.
С 1 января 2024 года водители электросамокатов в возрасте до 17 лет должны пользоваться защитным шлемом, а в условиях плохой видимости или интенсивного движения желательно использование светоотражающих элементов - например, светоотражающего жилета.
Кроме того, с 1 мая электросамокаты и велосипеды общего пользования в Старой Риге можно парковать только в специально созданных для этого местах. С 1 июня эта зона расширена до улицы Элизабетес и постепенно будет введена на всей территории исторического центра Риги.
В историческом центре Риги скорость электросамоката не может превышать 20 километров в час.
С 1 апреля также запрещено принимать участие в дорожном движении на незарегистрированных электросамокатах.
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