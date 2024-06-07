Видео В Кенгарагсе мужчина ехал на самокате по проезжей части с собакой

Водить самокат разрешено с 14 лет. В свою очередь, до 17 лет водитель обязан иметь права на велосипед. Также водитель не должен находиться под воздействием одурманивающих веществ.

На электросамокате могут передвигаться лица, имеющие удостоверение о праве на управление велосипедом или транспортным средством любой другой категории.

Государственная полиция применяет к водителям электросамокатов те же административные наказания, что и к велосипедистам.

С 1 января 2024 года водители электросамокатов в возрасте до 17 лет должны пользоваться защитным шлемом, а в условиях плохой видимости или интенсивного движения желательно использование светоотражающих элементов - например, светоотражающего жилета.

Кроме того, с 1 мая электросамокаты и велосипеды общего пользования в Старой Риге можно парковать только в специально созданных для этого местах. С 1 июня эта зона расширена до улицы Элизабетес и постепенно будет введена на всей территории исторического центра Риги.

В историческом центре Риги скорость электросамоката не может превышать 20 километров в час.

С 1 апреля также запрещено принимать участие в дорожном движении на незарегистрированных электросамокатах.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!