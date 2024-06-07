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Превышение полномочий в корыстных целях: IDB арестовало полицейского и детектива

rus.tvnet.lv
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Госполиция. Иллюстративное фото
Госполиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

В начале июня Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало чиновника Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в превышении полномочий службы в корыстных целях, а также дипломированного детектива, который предположительно организовал преступление, сообщает LETA. 

IDB провело обыски в нескольких недвижимых имуществах и транспортных средствах в рамках уголовного производства. В результате обысков были изъяты предметы, которые могут иметь отношение к преступлению.

Оба лица признаны подозреваемыми и помещены под стражу.

В интересах следствия никакой дополнительной информации на данный момент не предоставляется.

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