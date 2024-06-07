Исполнительный директор самоуправления Елгавского края отказалась от служебной машины после штрафа KNAB

"Однако мы подчеркиваем, что это нарушение более этического характера и недопустимо, чтобы даже в публичном пространстве такое правонарушение приобретало оттенок, достойный криминального характера, как его часто трактуют политические конкуренты или близкие к ним активисты. Человеческие факторы не отменены и никто из чиновников не является биороботом, поэтому такие ситуации должны оцениваться соразмерно как закону, так и выполняемым обязанностям, и расстояниям", - сказано в распространенном сообщении.

Также в думе утверждают, что ущерб был нанесен самому исполнительному директору публичными выговорами, оскорблениями и оскорбительными комментариями в публичном пространстве, когда заявитель не только обращался в KNAB, но и "агрессивно обвинял, преследовал, отслеживал и снимал на видео ее в нерабочее время". Исполнительный директор также обратилась в Государственную полицию по поводу агрессивного поведения заявителя.

В заявлении в защиту Лонерте выражена позиция, что подготовленное заявление в KNAB следует оценивать в контексте "потерявшего свою позицию в ситуации на тот момент председателя думы", который якобы использовал средства для опорочения исполнительного директора. Поэтому исполнительный директор обратилась в KNAB по поводу действий бывшего председателя думы Мадарса Ласманиса с муниципальным транспортным средством "с просьбой дать оценку очевидным и существенным нарушениям, регулярно использующим муниципальный транспорт для личных нужд во время пребывания на посту", не соблюдая установленные муниципалитетом нормы расхода топлива".

Ранее уже сообщалось, что KNAB оштрафовало Лонерте за использование служебного автомобиля в личных целях.

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