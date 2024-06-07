Исполнительный директор самоуправления Елгавского края Лига Лонерте, которая была оштрафована Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) за использование служебного автомобиля в личных целях, отказалась от служебного автомобиля для выполнения своих служебных обязанностей, сообщает самоуправление.
Исполнительный директор самоуправления Елгавского края отказалась от служебной машины после штрафа KNAB
Самоуправление получило письмо от KNAB, в котором бюро призывает самоуправление принять меры контроля за эффективным использованием транспортных средств самоуправления Елгавского края и оценить возможный ущерб, однако не уточняется, был ли такой ущерб действительно нанесен, утверждают в думе.
Действующий руководитель края Илзе Витола дала распоряжение Автотранспортной комиссии и исполнительному директору обеспечить меры внутреннего контроля для обеспечения эффективного использования муниципального транспорта.
Действия Лонерте, упомянутые в письме, будут оценены и переданы аудитору самоуправления для оценки.
В думе утверждают, что исполнительный директор дал KNAB разъяснения и что "абсолютное большинство случаев использования автотранспортных средств, упомянутых в жалобе", связано с поездками для выполнения рабочих обязанностей. Кроме того, даны пояснения, опровергающие обвинения в заправке топливом, поскольку никаких убытков самоуправлению не нанесено. Согласно заявлению самоуправления, автомобиль муниципалитета заправляется путем личной оплаты топлива, и это также было подтверждено KNAB.
Исполнительный директор не планирует оспаривать решение, но, оценив практику, полностью отказалась от служебного автомобиля и использует для работы личный автомобиль. Штраф, установленный KNAB, составляет 100 евро, и исполнительный директор его заплатила.
"Однако мы подчеркиваем, что это нарушение более этического характера и недопустимо, чтобы даже в публичном пространстве такое правонарушение приобретало оттенок, достойный криминального характера, как его часто трактуют политические конкуренты или близкие к ним активисты. Человеческие факторы не отменены и никто из чиновников не является биороботом, поэтому такие ситуации должны оцениваться соразмерно как закону, так и выполняемым обязанностям, и расстояниям", - сказано в распространенном сообщении.
Также в думе утверждают, что ущерб был нанесен самому исполнительному директору публичными выговорами, оскорблениями и оскорбительными комментариями в публичном пространстве, когда заявитель не только обращался в KNAB, но и "агрессивно обвинял, преследовал, отслеживал и снимал на видео ее в нерабочее время". Исполнительный директор также обратилась в Государственную полицию по поводу агрессивного поведения заявителя.
В заявлении в защиту Лонерте выражена позиция, что подготовленное заявление в KNAB следует оценивать в контексте "потерявшего свою позицию в ситуации на тот момент председателя думы", который якобы использовал средства для опорочения исполнительного директора. Поэтому исполнительный директор обратилась в KNAB по поводу действий бывшего председателя думы Мадарса Ласманиса с муниципальным транспортным средством "с просьбой дать оценку очевидным и существенным нарушениям, регулярно использующим муниципальный транспорт для личных нужд во время пребывания на посту", не соблюдая установленные муниципалитетом нормы расхода топлива".
Ранее уже сообщалось, что KNAB оштрафовало Лонерте за использование служебного автомобиля в личных целях.
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