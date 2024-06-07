В CVK рассказали, как проходит предварительное голосование на выборах в Европарламент

В CVK отметили, что от избирательных комиссий не поступало сообщений о каких-либо серьезных проблемах на участках.

Подсчет голосов, поданных и в ходе предварительного голосования, и в день выборов, 8 июня, начнется после закрытия избирательных участков в 20:00 в субботу.

Сегодня, 7 июня, с 13:00 до 18:00 на 945 избирательных участках в Латвии продолжится предварительное голосование, а в субботу участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

На данный момент в ходе предварительного голосования на выборах в Европарламент проголосовали 63 157 избирателей, или 4,1% имеющих право голоса.

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