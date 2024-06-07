Куба: Атомная подлодка РФ прибудет на следующей неделе

После начала войны в феврале 2022 года, отмечает агентство, РФ возобновила процесс укрепления отношения с коммунистическим правительством Кубы. В ноябре того же года президент Мигель Диас-Канель посетил Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, а в апреле 2023 года он заверил Россию в "безоговорочной поддержке Кубы" в ее "борьбе с Западом". Куба никоим образом не осуждала нападение России на Украину.

Байден: ВСУ не могут атаковать Москву оружием из США

Американское оружие, переданное Киеву, не должно использоваться для ударов по Москве или другим территориям, находящимся в значительном удалении от границы, заявил президент США Джо Байден. Вашингтон дал разрешение применять это оружие на российской территории близ границы с Украиной, указал он в интервью ABC News накануне.

Ранее стало известно, что Вашингтон негласно разрешил Киеву наносить удары по целям в России на фоне усиления российских ударов по Харьковской области. Однако, как отмечалось в публикациях издания Politico и телеканала CNN, разрешение касалось территорий на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам РФ.

Путин пригрозил Западу "асимметричным ответом"

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня на вопрос журналистов об угрозах применения ядерного оружия Путин заявил, что "не размахивает ядерной дубинкой", и в то же время сообщил о готовности использовать такое оружие в соответствии с ядерной доктриной РФ.

Глава Кремля пригрозил Западу "асимметричным ответом", если российская территория будет атакована Украиной с применением оружия, поставляемого с Запада, сообщило агентство dpa. В частности, Москва рассматривает возможность размещения своего оружия в других регионах мира, откуда оно может быть использовано для атак на страны, из которых исходит оружие, направленное против РФ, заявил Путин. "Это означает, что ответ может быть асимметричным", - добавил он.

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