Видео Сиротский суд передал троих подростков опекуну. Дети жалуются на плохие условия

Психологически травмированные, разлученные с матерью и старшей сестрой, трое подростков оказались у женщины, которой предоставлены права опеки.

Прошло немного времени, и подростки начали жаловаться и старшей сестре, и в сиротский суд на неприемлемость условий жизни с новым и неизвестным опекуном.

Старшая сестра навестила детей и обнаружила, что постельное белье давно не менялось, а подростки жаловались ей на то, что им хочется чесаться. Семейный врач направил детей на обследование для проверки подозрения на чесотку.

Однако в сиротском суде констатируют, что условия выбранного ими опекуна приемлемы.

Стоит отметить, что подростки ранее жили в городе у родственника, но были доставлены к женщине, которая живет за городом на ферме, где также есть куры, свиньи и кошки.

Таких условий жизни подростки еще не встречали. Понятно, что травматический опыт также обостряет восприятие всего.

Опекун объясняет программе, что для детей все предусмотрено, но они настроены враждебно и даже грубо и агрессивно.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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