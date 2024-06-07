Видео Сиротский суд передал троих подростков опекуну. Дети жалуются на плохие условия

Под Ливаны сиротский суд забрал трех подростков из-под опеки матери по разным неблагоприятным причинам. Некоторое время дети жили у старшей сестры, но вскоре их отвезли к незнакомому опекуну, так как квартира старшей сестры оказалась слишком тесной, сообщили в сиротском суде. Старшая сестра и сами подростки считают, что детей доставили в неприемлемые условия, рассказывает программа Bez Tabu.
Психологически травмированные, разлученные с матерью и старшей сестрой, трое подростков оказались у женщины, которой предоставлены права опеки.
Прошло немного времени, и подростки начали жаловаться и старшей сестре, и в сиротский суд на неприемлемость условий жизни с новым и неизвестным опекуном.
Старшая сестра навестила детей и обнаружила, что постельное белье давно не менялось, а подростки жаловались ей на то, что им хочется чесаться. Семейный врач направил детей на обследование для проверки подозрения на чесотку.
Однако в сиротском суде констатируют, что условия выбранного ими опекуна приемлемы.
Стоит отметить, что подростки ранее жили в городе у родственника, но были доставлены к женщине, которая живет за городом на ферме, где также есть куры, свиньи и кошки.
Таких условий жизни подростки еще не встречали. Понятно, что травматический опыт также обостряет восприятие всего.
Опекун объясняет программе, что для детей все предусмотрено, но они настроены враждебно и даже грубо и агрессивно.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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