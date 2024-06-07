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Видео Полиция в Риге задержала двоих пьяных мужчин, они нарушали правила

rus.tvnet.lv
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

Чтобы быстрее добраться домой, двое мужчин решили использовать один электроскутер. Этим водители привлекли внимание полиции, и в итоге их наказали не только за езду вдвоем, но и за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает программа Degpunktā.

В Риге на улице Марупес, 5 муниципальная полиция остановила двух молодых людей за то, что они вдвоем ехали на одном электроскутере.

Когда сотрудник муниципальной полиции поговорил с молодыми людьми, выяснилось, что такое вождение было не единственным законом, который был ими нарушен в тот вечер. Молодые люди утверждали, что после работы выпили немного пива и решили добраться до дома.

Когда прибыла Государственная полиция, выяснилось, что у водителя почти 1 промилле алкоголя в крови.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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