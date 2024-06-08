Миссия "Аполлон-8" в декабре 1968 года стала первым полетом человека в космос, в течение которого участники миссии покинули околоземную орбиту и отправились на Луну и обратно. Это было самое смелое и, возможно, самое опасное путешествие НАСА, которое подготовило почву для высадки миссии "Аполлон" на Луну семь месяцев спустя.

Родившийся 17 октября 1933 года в Гонконге Андерс, чей отец был лейтенантом ВМС США, был членом резервного экипажа миссий "Аполлон-11" и "Джемини XI" в 1966 году, но "Аполлон-8" был его единственной миссией в космосе.

В 1955 году Андерс окончил Военно-морскую академию и стал летчиком-истребителем ВВС. Позже он работал в Комиссии по атомной энергии и руководил программой обмена технологиями между США и СССР в области ядерного деления и термоядерного синтеза, а также был послом США в Норвегии. Он также работал в компаниях General Electric и General Dynamics.

В 1996 году Андерс и его жена Валери основали в штате Вашингтон музей, в котором в настоящее время хранятся 15 самолетов, несколько старинных военных машин, библиотека и артефакты, пожертвованные ветеранами.

У пары шестеро детей и 13 внуков.

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