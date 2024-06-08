В пятницу, 7 июня, в возрасте 90 лет, в результате авиакатастрофы погиб Уильям Андерс, бывший астронавт миссии "Аполлон-8" НАСА, сделавший культовый снимок "Восход Земли" (Earthrise) с лунной орбиты в 1968 году. Самолет, который он пилотировал, упал в воды штата Вашингтон недалеко от островов Сан-Хуан.
В момент катастрофы бывший космонавт находился один в самолете Beech A45. Сын Андерса, подполковник ВВС США в отставке Грег Андерс, подтвердил смерть своего отца.
Генерал-майор в отставке Андерс заявил, что фотография восхода Земли является его самым значительным вкладом в программу освоения космоса. В полете работа Андерса заключалась в поддержании работоспособности командного и служебного модулей "Аполлона-8".
Фотография "Восход Земли", сделанная в декабре 1968 года и ставшая первым цветным изображением Земли из космоса, является одной из важнейших фотографий в современной истории, изменившей взгляды людей на нашу планету. Считается, что фотография Эндерса, показывающая часть Земли и часть поверхности Луны, положила начало глобальному экологическому движению, поскольку она показывает, насколько хрупкой и изолированной выглядит Земля с точки зрения космоса.
Hearing the pilot that died in a plane crash near Orcas Island today was William Anders, astronaut during Apollo 8, who took one of the most famous photographs in the world, Earthrise, in 1968. pic.twitter.com/iPGjto5J0o— Shawn Garrett (@ShawnGarrett) June 7, 2024
Миссия "Аполлон-8" в декабре 1968 года стала первым полетом человека в космос, в течение которого участники миссии покинули околоземную орбиту и отправились на Луну и обратно. Это было самое смелое и, возможно, самое опасное путешествие НАСА, которое подготовило почву для высадки миссии "Аполлон" на Луну семь месяцев спустя.
Родившийся 17 октября 1933 года в Гонконге Андерс, чей отец был лейтенантом ВМС США, был членом резервного экипажа миссий "Аполлон-11" и "Джемини XI" в 1966 году, но "Аполлон-8" был его единственной миссией в космосе.
В 1955 году Андерс окончил Военно-морскую академию и стал летчиком-истребителем ВВС. Позже он работал в Комиссии по атомной энергии и руководил программой обмена технологиями между США и СССР в области ядерного деления и термоядерного синтеза, а также был послом США в Норвегии. Он также работал в компаниях General Electric и General Dynamics.
В 1996 году Андерс и его жена Валери основали в штате Вашингтон музей, в котором в настоящее время хранятся 15 самолетов, несколько старинных военных машин, библиотека и артефакты, пожертвованные ветеранами.
У пары шестеро детей и 13 внуков.
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