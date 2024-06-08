ЦАХАЛ сообщил об освобождении еще четырех заложников в секторе Газа

В ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Нусейрате освобождены еще четыре заложника, котоыре попали в плен в результате атаки террористической группировки ХАМАС на музыкальный фестиваль Supernova 7 октября 2023 года. Об этом в субботу, 8 июня, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Среди освобожденных заложников числятся 25-летний Ноа Аргамани, 40-летний Шломи Зив, 21-летний Альмог Меир и 27-летний россиянин Андрей Козлов. Их состояние оценивается как нормальное, сейчас они проходят медицинское обследование.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что операцию в Нусейрате ЦАХАЛ проводил совместно с полицией и службой безопасности (ШАБАК).

Нападение ХАМАС на Израиль