В Курземе против нетрезвого избирателя, который вел себя хулигански, начат административный процесс

В соответствии с предоставленной Государственной полицией информацией в целом до 16:00 выборы проходили без существенных инцидентов. Жители сообщают об отдельных случаях возможных нарушений - каждая полученная информация проверяется. В ряде случаев при проведении полицией проверки эта информация не подтвердилась.

О недопустимой агитации в городской среде в день выборов или за день до выборов жителей призывают информировать Государственную полицию. В указанные дни в городской среде запрещено, например, распространение листовок, прославляющие некие политическые силы или кандидатов в депутаты, а также агитация возле участков.

Жителей призывают информировать Госполицию и о своевременно не снятой предвыборной рекламе в городской среде. Кроме того, жителей призывают обратиться в Госполицию, заметив нарушения общественного порядка на избирательных участках или в их окрестностях.

А о размещенной в интернете, печатных изданиях или публичных местах скрытой предвыборной агитации, то есть политической рекламе без указанного оплатившего ее лица, жителей призывают сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

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