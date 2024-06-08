Выборы в Европарламент в Латвии прошли спокойно, заключает VDD

Служба получила более 30 сигналов о возможных нарушениях в предвыборный период, в дни предварительного голосования и в день выборов, но в большинстве случаев это были незначительные нарушения, которые были немедленно устранены в сотрудничестве с участковыми избирательными комиссиями.

У VDD нет информации о случаях возможного незаконного вмешательства в ход выборов.

Служба получила ряд сигналов, проверка которых входит в компетенцию других учреждений, и передала им информацию о возможных нарушениях.

Не было выявлено и прямых попыток со стороны России или других стран незаконно вмешаться в выборы в Европарламент и повлиять на их исход в Латвии.

Сообщить о возможных нарушениях во время выборов VDD можно по круглосуточному телефону 67208964, по электронной почте info@vdd.gov.lv или в X на аккаунте @Valsts_drosiba.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в день выборов получило 19 сигналов о возможных нарушениях условий предвыборной агитации, но после проверки информации нарушений не выявлено.

БПБК отмечает, что в день выборов и в день перед ним, когда действуют особенно строгие ограничения на агитацию, прошли спокойно. Бюро не выявило нарушений, но продолжит углубленные проверки по двум случаям распространения информации с агитационными материалами через электронные коммуникационные сети.

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