В приложении Telegram наблюдаются сбои

На платформе Telegram произошел масштабный сбой. Об этом сообщает платформа Downdetector, пользователи стали сообщать о неполадках после 21:00.
Сообщается о нарушениях как в мобильной, так и в компьютерной версии Telegram. На сбои жалуются пользователи мессенджера в Латвии, США, Украине, России, Германии, Узбекистане, Румынии, Молдове, Сербии, Казахстане и других странах.
Последний раз крупный сбой в Telegram наблюдался 24 мая.
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