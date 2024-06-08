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В приложении Telegram наблюдаются сбои

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Приложение Telegram. Иллюстративное фото.
Приложение Telegram. Иллюстративное фото. Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance

На платформе Telegram произошел масштабный сбой. Об этом сообщает платформа Downdetector, пользователи стали сообщать о неполадках после 21:00.

Сообщается о нарушениях как в мобильной, так и в компьютерной версии Telegram. На сбои жалуются пользователи мессенджера в Латвии, США, Украине, России, Германии, Узбекистане, Румынии, Молдове, Сербии, Казахстане и других странах.

Последний раз крупный сбой в Telegram наблюдался 24 мая.

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