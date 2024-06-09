В целом явка избирателей существенно не изменилась, но в Латгале и Риге была "плачевная активность", сказал Ушаков, отметив, что это связано с языковым фактором.

В качестве причин Ушаков назвал то, что предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Европарламента не проводились на русском языке, а многих русскоязычных избирателей даже не достигла информация о том, что 8 июня состоятся выборы.

По словам Ушакова, двукратная разница показателей явки между Видземе, где проголосовало более 44% избирателей, и Латгале, где проголосовало 24%, является "очень печальным признаком" демократических процессов.

Ушаков отметил, что посетил многие приграничные регионы, где наблюдал высокую степень отчуждения и неинформированности о процессах в стране и в Европе.