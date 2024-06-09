Неофициально: на выборах в ЕП лидируют "Новое Единство" и Нацобъединение

Например, в Валмиерском крае, где обе партии традиционно добиваются хороших результатов, после подсчета почти половины голосов у "Нового Единства" около 30% голосов, у Нацобъединения - около 25%, в то время как их ближайшие соперники "Для развития Латвии" и "Объединенный список" набрали около 10% голосов.

Однако не везде в Латвии эти две партии имели значительный перевес над конкурентами. В рижских микрорайонах Золитуде и Плявниеки победу традиционно одержала партия "Согласие". Кроме того, значительную поддержку в столице получили "Прогрессивные", однако и результаты "Нового Единства" и Нацобъединения в Риге достаточно высоки, в том числе "Новое Единство" победило на нескольких самых посещаемых участках.

Партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) также набрала достаточно голосов, чтобы получить место в Европарламенте.

Пока неясно, получила ли достаточную поддержку избирателей партия "Cтабильности!", чтобы пройти в Европарламент. Если этого не произойдет, то "Новое Единство" и Национальное объединение получат по два мандата, а пять партий - "Для развития Латвии", "Объединенный список", ЛПМ, "Согласие" и "Прогрессивные" - по одному.

В выборах в Европарламент в Латвии участвовали 16 кандидатских списков.

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