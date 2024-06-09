Видео "Молниеносно и тихо!" На Югле средь бела дня угнали автомобиль

Конец прошедшей недели завершился для Андриса неожиданным и шокирующим сюрпризом: автомобиль мужчины угнали пока неустановленные преступники. Водитель говорит, что владельцем авто является его брат, который живет в Салдусе со своей семьей. Грабители совершили кражу во дворе жилого дома по улице Юглас.

"Здесь была машина, на которой в тот день не ездили. Я вернулся с прогулки в три, оставил кое-что в багажнике машины, поднялся наверх пить чай, спустился в четыре, смотрю - машины нет", - рассказывает Андрис.

Андрис отмечает, что момент преступления не зафиксировали ни камеры видеонаблюдения, расположенные вокруг близлежащей заправки, ни сотрудники охранного поста на другой стороне улицы.

Мужчина рассказывает, что недоброжелатели "отогнали" машину настолько молниеносно и тихо, что ни у кого из соседей, проживающих в доме, не возникло ни малейшего подозрения, включая самого водителя Audi.

В случае обнаружения на дорогах номерного знака KI 2046 или белой Audi, изображенной на картинке, просьба связаться с правоохранителями по телефону 110 или с пострадавшими лично по телефону 286 610 80.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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