Telegram-каналы Baza, Mash и Lifenews пишут, что Мацегора умер в больнице в Москве. "Важные истории" приводят копию поста в соцсети "Вконтакте", в котором пользовательница Людмила Мацегора (вероятно, мать экс-мэра) сообщает о его смерти 10 июня.

Издание "Медиазона", однако, пишет, что многочисленные сообщения о смерти Мацегоры основаны на сообщении в фейковом аккаунте либо вовсе не ссылаются на источники. Пост в ВК якобы от имени Людмилы Мацегоры опубликован в недавно созданном аккаунте, который в апреле носил другое имя.

Telegram-каналы Baza, Mash и Lifenews известны наличием источников в больницах и были альтернативным источником информации о покушении. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины пока не подтверждают факт смерти Мацегоры.

Власти РФ также пока не сообщали ни о покушении на Мацегору, ни о его смерти. О покушении в подробностях рассказывало ГУР. По данным службы, оно произошло 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области.