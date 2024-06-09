Геннадий Мацегора, которого в Украине обвинили в госизмене, умер после покушения, сообщили несколько российских СМИ.
Telegram-каналы Baza, Mash и Lifenews пишут, что Мацегора умер в больнице в Москве. "Важные истории" приводят копию поста в соцсети "Вконтакте", в котором пользовательница Людмила Мацегора (вероятно, мать экс-мэра) сообщает о его смерти 10 июня.
Издание "Медиазона", однако, пишет, что многочисленные сообщения о смерти Мацегоры основаны на сообщении в фейковом аккаунте либо вовсе не ссылаются на источники. Пост в ВК якобы от имени Людмилы Мацегоры опубликован в недавно созданном аккаунте, который в апреле носил другое имя.
Telegram-каналы Baza, Mash и Lifenews известны наличием источников в больницах и были альтернативным источником информации о покушении. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины пока не подтверждают факт смерти Мацегоры.
Власти РФ также пока не сообщали ни о покушении на Мацегору, ни о его смерти. О покушении в подробностях рассказывало ГУР. По данным службы, оно произошло 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области.
✔️ Attempt on a traitor - Kupyan mayor-collaborator Gennady Matsegora is in critical condition . He was shot in the #Belgorod region. They shot and this is the key in this story. Don't blow it up. A new level of revenge.— Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) June 8, 2024
MraZota must know his prospects.https://t.co/9IBLArGDC1 pic.twitter.com/GbrwY9isFF
Украинская разведка заявляет, что после полномасштабного вторжения России в Украину Мацегора "добровольно пошел на полное сотрудничество" с Россией и в июне 2022 года "подписал так называемый протокол создания оккупационной администрации Харькова".
По данным спецслужбы, после того, как украинские войска освободили Купянск, Мацегора вместе с российскими оккупантами бежал в Белгородскую область, где ему был обеспечен "усиленный режим безопасности".
В конце февраля 2022 года Генеральная прокуратура Украины обвинила Мацегору в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также в государственной измене.
Как напоминает "Громадське", Мацегора является членом прокремлевской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он стал мэром Купянска в 2020 году. В обращении, опубликованном 28 февраля 2022 года, Мацегора заявил, что его основная задача - "не допустить боевых действий в городе и жертв".
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