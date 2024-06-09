В Австрии из-за наводнения недоступными стали некоторые избирательные участки

Так произошло с избирательными участками в федеральной земле Штирия и других районах, сообщили власти.

Власти отреагировали очень быстро и перенесли избирательные участки в другие места.

В муниципалитетах размещены знаки, указывающие, где находятся новые избирательные участки и должностные лица сообщали об изменениях в соцсетях.

В субботу вечером земля Штирия был затронут сильными штормами и паводок повредил дома и унес автомобили.

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