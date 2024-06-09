KNAB раскрыл, какая партия потратила на выборы в Европарламент больше всего

И на этих выборах в Европарламент активность населения также была низкой. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что частично вину за это должны взять на себя те, кто агитировали, так как те не смогли убедить избирателей своим предложением. Выделенные партиям государственные средства велики и их мудро использовать для популяризации партий и привлечения новых членов. Обнародованные на этой неделе данные KNAB о расходах на предвыборные кампании показывают, что на рекламу своих кандидатов партии и объединения партий потратили более 2 млн евро и эта сумма еще вырастет после подачи итоговых деклараций о расходах. В топе крупнейших "транжир" есть и такие политические игроки, которые, по прогнозам, не будут представлены в Брюсселе, сообщает Nekā personīga.