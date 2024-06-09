KNAB раскрыл, какая партия потратила на выборы в Европарламент больше всего

И на этих выборах в Европарламент активность населения также была низкой. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что частично вину за это должны взять на себя те, кто агитировали, так как те не смогли убедить избирателей своим предложением. Выделенные партиям государственные средства велики и их мудро использовать для популяризации партий и привлечения новых членов. Обнародованные на этой неделе данные KNAB о расходах на предвыборные кампании показывают, что на рекламу своих кандидатов партии и объединения партий потратили более 2 млн евро и эта сумма еще вырастет после подачи итоговых деклараций о расходах. В топе крупнейших "транжир" есть и такие политические игроки, которые, по прогнозам, не будут представлены в Брюсселе, сообщает Nekā personīga.
Период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент на этот раз начался весьма рано - уже 10 февраля. Каждый из 16 заявленных списков кандидатов мог потратить на агитацию более полумиллиона евро (635 317 евро).
Опрошенные Nekā personīga политические организации утверждали, что и в последние дни этот потолок трат не был превышен, но вложения в кампании, в том числе из выделенных партиями государственных денег, на этих выборов впечатляют.
Топ политических партий и объединений, опубликованный KNAB на этой неделе выглядит следующим образом: на первом месте с расходами в более 400 тысяч евро (400 790 евро) - "Объединенный список". Политическая организация, в которую входят Латвийская зеленая партия, Латвийское объединение регионов и Лиепайская партия. Прогнозы обещают "Объединенному списку" одно место в Европарламенте.
Почти половина расходов на агитацию потрачена на рекламу на улице. Активная кампания проводилась в регионах. Лидер предвыборного списка - беспартийный Рейнис Познякс, создатель проекта "Twitter-конвой". Он также написал программу "Объединенного списка" для этих выборов.
Союз зеленых крестьян (СЗК), кроме одного срока (Ивета Григуле с 2014 по 2019 год), не был представлен в Европарламенте. Несмотря на весьма скромные шансы на этих выборах, судя по опросам, СЗК тратит на кампанию много.
На данный момент KNAB заявляет траты партии на сумму более 270 тыс. (272 556) евро, а итоговая сумма по окончании кампании будет больше. Надо создать узнаваемость для самых молодых политиков, рассказал министр земледелия Арманд Краузе. Он баллотировался в Европарламент, но не в первой десятке списка.
Крупнейшие расходы СЗК были на рекламу на коммерческом радио, в котором рекламировался руководитель парламентской фракции и локомотив избирательного списка Европарламента Харийс Рокпелнис. Агитировал за Рокпелниса и председатель правления Латвийского крестьянского союза Виктор Валайнис. Хотя министр экономики Валайнис сам не баллотировался на выборах, он является выдвинутым СЗК кандидатом на пост еврокомиссара. В последнюю неделю выборов СЗК агитировал и у супермаркетов в Риге.
Nekā personīga заметили, что, в отличие от других партий, у палатки не собирались лидеры списка - исключительно депутат Сейма Олег Буров из "Честь служить Риге", который хочет совместного старта с СЗК на муниципальных выборах следующего года.
"Латвия на первом месте" по расходам в избирательной кампании Европарламента занимает третье место с более чем 230 тысячами евро (231 707 евро). Они в основном оплачивали рекламу на радио и на улице. Лидер партии Айнар Шлесерс сам не баллотировался на этих выборах, но в списке под третьим номером оказался его сын Ричард.
Избирательная кампания совпадает с мероприятиями проекта Андрейсалы Riga Waterfront. В этом материально заинтересовано и семейное предприятие Шлесерса. Членом совета Riga Waterfront является сын Шлесерса Эдвард. На TikTok-канале "Латвии на первом месте" рекламируется презентация Riga Waterfront, его выгоду для жителей Латвии подчеркивает и лидер списка Европарламента Вилис Криштопанс.
Депутат Рижской думы Валтерс Бергс на этой неделе попросил KNAB оценить, не оцениваются ли расходы на презентацию Riga Waterfront как расходы на предвыборную кампанию "Латвии на первом месте" при участии в выборах в Европарламент. По мнению Бергса, этот проект фактически рекламируется как партийный проект Шлесерса.
Четвертые по тратам в этой кампании стала партия "Стабильности!" (225 224 евро). Языковые ограничения в предвыборной рекламе для "Стабильности!" обошли с использованием болгарских слов, так как некоторые слова в нем совпадают с русским. Самого имени Росликова в избирательном списке не оказалось, но он активно рекламировал свою партию в региональных газетах, особенно в Даугавпилсе. Расходы партии на рекламу в прессе составили половину расходов кампании.
Пятое место в собранном KNAB топе трат занимает "Новое Единство" - почти 200 тысяч (198 998 евро).
До сих пор у этой партии было самое большое число депутатов в Европарламенте. Но объединение затронули негативные события, например, подозрения в оплате зарплат в конвертах в партии "Единство", и уголовное расследование в связи с использованием коммерческих рейсов экс-премьером Кришьянисом Кариньшем. Поэтому депутаты взялись за неординарные подходы, например, европарламентарий Инесе Вайдере отчитывается о проделанной до сих пор работе в Брюсселе своей кошке.
Объединение "Новое Единство" является одним из крупнейших получателей государственного финансирования. А финальные траты в этой кампании будут больше. Закон не предусматривает в расходах учитывать такие позиции, как почтовые услуги по рассылке партийных газет.
"Новое Единство" распространило свою агитационную газету общим тиражом - 280 тысяч экземпляров. За ее изготовление, печать и доставку "Новое Единство" заплатило 85 тысяч евро.
После непопадания в Сейм, "Для развития Латвии" на выборах в Европарламент стартует отдельно от прежних партнеров - движения "За!" и партии "Рост". Государственное финансирование она не использует, а на кампанию тратит (173 929 евро) деньги жертвователей и членов партии. Среди крупнейших жертвователей предприниматели братья Мартс и Паулс Дандзберги, партийную кассу регулярно пополняют также лидер избирательного списка Артис Пабрикс и до сих пор единственный евродепутат от "Для развития Латвии" Ивар Иябс.
Национальное объединение, которое в последних созывах в Европарламенте стабильно было представлено Робертом Зиле, также сделало главный акцент в этой кампании как на интернет-ресурсах, так и в рекламе на улице, на своего лидера (139 021 евро).
100 тысяч евро в лимитированных расходах еще превысило только "Согласие" (115 608 евро). Евродепутат Нил Ушаков на этот раз баллотировался без партнера "Честь служить Риге"» и средства не жалел ни на рекламу на улице, ни на сладости для детей.
Некоторые из политических организаций не скрывали, что кампания была важной, чтобы осознать, сколько из членов еще вообще активны и лучше можно было бы подготовиться к предстоящим через год муниципальным выборам.
Партия "Прогрессивные", которая, по неофициальным прогнозам, скорее всего, впервые будет представлена в Брюсселе следующие пять лет, потратила на эту кампанию относительно других представленных в парламенте партий мало, чуть более 50 тысяч евро.
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