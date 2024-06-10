Выборы в Европарламент: во Франции побеждают ультраправые, Макрон объявил в стране досрочные парламентские выборы

Выборы в Европейский парламент проходили в разные дни на протяжении этой недели. Экзит-поллы и первые итоги подсчета голосов говорят об успехах ультраправых партий во многих странах, в том числе во Франции и Германии.

Во Франции опросы на выходе с избирательных участков показывают, что партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, опережает поддерживающую президента Эммануэля Макрона правоцентристскую партию «Возрождение» с результатом более 30% против 15,2%.

Решение Макрона распустить Национальное собрание и назначить новые выборы на 30 июня и 7 июля последовало вскоре за призывом к этому со стороны Жордана Барделлы, возглавившего предвыборный список лепенистов.

В Германии три партии, входящие в правящую коалицию, далеко отстают от правоцентристов из ХДС/ХСС, у которых 30%, и ультраправой «Альтернативы для Германии», у которой прогнозируется результат в 16%, что на пять процентных пунктов выше, чем на прошлых выборах в 2019 году.

Правящие социал-демократы Олафа Шольца набирают всего 14%, Зеленые – 12%, свободные демократы – всего 5%. Все они потеряли голоса по сравнению с прошлыми выборами в Европарламент.

В Австрии ультраправая Партия свободы, по прогнозам, выходит на первое место с 27% голосов.

В Нидерландах, однако, одноименная Партия свободы Геерта Вилдерса, уверенно победившая на парламентских выборах прошлой осенью, в этот раз, по экзит-поллам, занимает второе место. Ее заметно опережает альянс социалистов и зеленых во главе с бывшим вице-председателем Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

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