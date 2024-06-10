Больше всего плюсов на выборах в Европарламент получил Домбровскис, лидер по вычеркиванию - Кариньш

За Валдиса Домбровскиса проголосовали 91 873 избирателя, против - 2 250. Кришьниса Кариньша вычеркнули 33 907 избирателей, но при этом он получил почти столько же плюсов - 33 838.

Сандра Калниете ("Новое Единство"), избранная в Европарламент, получила 55 176 плюсов и была вычеркнута 8 167 раз.

У Национального объединения больше всего плюсов - 68 224 - получил его лидер Роберт Зиле, при этом его вычеркнули 3 925 раз. Рихард Колс, также избранный в Европарламента от Нацобъединения, получил 39 464 плюса и 6 087 вычеркиваний. В Нацобъединении больше всего вычеркиваний получил Каспар Герхардс - 15 832, у которого также было 2 810 плюсов.

Рейнис Познякс, избранный в Европарламент от "Объединенного списка", получил 20 725 плюсов и был вычеркнут 2 279 раз. У этой политической силы больше всего вычеркиваний получил Марис Кучинскис - 6317 по сравнению с 3721 плюсами.

Ивар Иябс, избранный в Европарламент от партии "Для развития Латвии", получил 27 345 плюсов и 1 896 вычеркиваний. У этой политической силы больше всего вычеркивали Вячеслава Домбровскиса - 5562 раза, - но количество поставленных ему плюсов выше - 7686.