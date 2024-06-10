Больше всего плюсов на выборах в Европарламент получил Домбровскис, лидер по вычеркиванию - Кариньш

На выборах в Европарламент (ЕП) больше всего плюсов получил лидер списка партии "Нового Единства" Валдис Домбровскис, а больше всего вычеркиваний у бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Об этом свидетельствуют опубликованные Центральной избирательной комиссией (CVK) предварительные результаты выборов в ЕП.
За Валдиса Домбровскиса проголосовали 91 873 избирателя, против - 2 250. Кришьниса Кариньша вычеркнули 33 907 избирателей, но при этом он получил почти столько же плюсов - 33 838.
Сандра Калниете ("Новое Единство"), избранная в Европарламент, получила 55 176 плюсов и была вычеркнута 8 167 раз.
У Национального объединения больше всего плюсов - 68 224 - получил его лидер Роберт Зиле, при этом его вычеркнули 3 925 раз. Рихард Колс, также избранный в Европарламента от Нацобъединения, получил 39 464 плюса и 6 087 вычеркиваний. В Нацобъединении больше всего вычеркиваний получил Каспар Герхардс - 15 832, у которого также было 2 810 плюсов.
Рейнис Познякс, избранный в Европарламент от "Объединенного списка", получил 20 725 плюсов и был вычеркнут 2 279 раз. У этой политической силы больше всего вычеркиваний получил Марис Кучинскис - 6317 по сравнению с 3721 плюсами.
Ивар Иябс, избранный в Европарламент от партии "Для развития Латвии", получил 27 345 плюсов и 1 896 вычеркиваний. У этой политической силы больше всего вычеркивали Вячеслава Домбровскиса - 5562 раза, - но количество поставленных ему плюсов выше - 7686.
Вилис Криштопанс, избранный депутатом Европарламента от партии "Латвия на первом месте", получил 15 480 плюсов и был вычеркнут 867 раз. В этой партии больше всего вычеркиваний получил Ричард Шлесерс - 2355 против 6854 плюсов.
Мартиньш Стакис, избранный в Европарламент от "Прогрессивных", получил 21 840 плюсов, и 2 187 вычеркиваний. В этой партии наибольшее количество вычеркиваний - 3157 - получил Сергей Парваткин, получивший при этом 755 плюсов.
За переизбранного в Европарламент от "Согласия" Нила Ушакова проголосовали 24 253 избирателя, против - 1 080 избирателей. В этой политической силы больше всего вычеркиваний - 1382 - получила Регина Лочмеле, получившая при этом 7771 плюса.
Галерея: Объявление результатов выборов в Европейский парламент
На выборах Европейского парламента в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата депутата Европарламента, свидетельствуют предварительные результаты выборов, официально опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.
От "Нового Единства" избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, а от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.
"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а ЛПМ - Вилис Криштопанс.
Остальные списки мандатов депутата Европарламента не получили, свидетельствуют предварительные итоги выборов, подведенные ЦИК.
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