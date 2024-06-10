Правоцентристы побеждают на выборах в Европарламент

На выборах в Европарламент альянс правоцентристских партий, Европейская народная партия (ЕНП), по предварительным официальным результатам, одерживает победу. По данным на 02:10 понедельника, 10 июня, ЕНП может рассчитывать на 189 из 720 депутатских мест. Для сравнения: в Европарламенте нынешнего созыва у этого альянса - 176 мандатов.

Несмотря на то что правопопулистские партии, в том числе немецкая "Альтернатива для Германии" существенно улучшили свои результаты по сравнению с 2019 годом, лагерь сторонников политики сильного Брюсселя остается самым многочисленным. По подсчетам агентства dpa, даже если все правые партии, прошедшие в Европарламент, объединятся, их представители смогут получить суммарно не более 200 мандатов. Для большинства в Европарламенте необходимо 361 депутатское место.

На втором месте после ЕНП, по предварительным результатам, - социал-демократические силы. Они получают 135 мандатов (до сих пор у них было 139). Третий результат - у либеральной фракции "Обновляя Европу" (Renew Europe), которой достанется 83 места. Это на 19 меньше, чем по результатам выборов в Европарламент 2019 года.