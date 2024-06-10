СМИ: Россия отправляет на войну в Украину студентов из Африки

Тем студентам и мигрантам, которые откажутся подписать контракт с Минобороны, грозит аннулирование студенческой или рабочей визы.

Завербованные таким образом студенты и мигранты также участвуют в наступлении российской армии в Харьковской области.

По данным Bloomberg, такую ​​тактику ранее использовала группировка наемников ЧВК "Вагнер". Один из источников подтвердил СМИ, что Россия пытается насильственно вовлечь иностранных студентов и мигрантов в войну против Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Такие военнослужащие обычно несут особенно большие потери, поскольку в рискованных наступательных операциях чаще всего используются студенты и мигранты для того, чтобы защитить более подготовленные подразделения армии РФ.

По данным украинских спецслужб, Россия реализует глобальную кампанию по вербовке иностранных наемников.

Эта кампания реализуется как минимум в 21 стране, включая несколько стран Африки.

В России обучаются от 35 000 до 37 000 студентов из Африки.

В войну против Украины Россия вовлекает не только граждан африканских стран. Ранее СМИ сообщили, что в составе российской армии в войне против Украины участвуют граждане Непала, Сербии и ряда стран Центральной Азии.

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