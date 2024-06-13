Вера Полозкова в Риге: "У меня очень странная работа внутри этой войны"

"Надо помнить в каждую секунду, что объем возможностей, который есть у нас... очень многие люди очень многое отдали бы, чтобы быть на нашем месте", - сказала она в беседе с журналистом Вадимом Радионовым в эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм". Вера Полозкова подчеркивает, что надо помнить о том, сколько дано. Несмотря на то, сколько было отобрано.

"Вечером будет моя работа по попытке как-то облегчить это напряжение, эту тоску, эту печаль", - говорит она о своем концерте (который прошел 9 июня в Splendid Palace, а интервью было записано накануне).

В Риге его посетили многие ее знакомые, приехавшие в том числе и из других стран:

"У меня очень странная работа внутри этой войны. Я как-то на два часа создаю безопасное пространство для людей, которым пропаганда говорит, что они друг другу враги до конца жизни. Потому что в среднем у нас по трети зала белорусов, украинцев и россиян.

Часть уехавших от своих полоумных диктаторов, а часть - уехавших от ракет, которые эти полоумные диктаторы на них сыплют. Пропаганда говорит, что вы никогда не сядете за один стол, вы никогда не будете друзьями".

Видео: Интервью с Верой Полозковой

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