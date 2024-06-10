Фото Театр Чехова в Генуе открыл поэтический фестиваль

Показ спектакля "Граненка" состоялся вечером того же дня. Постановка по своей природе во многом опирается на импровизацию в рамках некоего сценария, и на этот раз у многих реплик был "аромат Италии": от отсылок к литературе и музыке до вкраплений итальянских слов.

Дана Бйорк, исполняющая одну из ролей в спектакле, отмечает: "Это был очень специфический, в высшей степени сложный вызов: играть на открытой площадке, в окруженном колоннами дворе здания XIV века, принимая не шорохи, а бурлящую жизнь площади Генуи как данность и проходящих или приходящих во время спектакля людей как норму. После показа итальянская публика искренне радовалась знакомству с Рижским русским театром Михаила Чехова: для них это тоже был очень интересный, яркий опыт. Однако самое приятное заключается в том, что среди зрителей были и представители Национального театра Генуи, которые после вечернего показа уверенно подтвердили ранее обозначенные обоими театрами намерения: обменные гастроли спектаклей большой формы в мае 2025 года. Теперь мы предвкушаем сентябрьскую встречу с руководством итальянского театра в Риге, чтобы отобрать постановки для повторного визита в Геную – теперь уже для выступления на большой сцене профессионального театра".