Фото Театр Чехова в Генуе открыл поэтический фестиваль

Летом 2023 года зародившийся еще до пандемии замысел директора Рижского русского театра Михаила Чехова Даны Бйорк – отправиться на гастроли в Италию – превратился из идеи в конкретный план: спектаклями театра заинтересовался крупнейший и старейший итальянский фестиваль поэзии Parole spalancate, который в 2024 году должен был проходить в 30-й раз. В итоге выбор организаторов фестиваля пал на спектакль Элмарса Сеньковса "Гранёнка", уже 13 лет собирающий полные залы.
Гастрольная группа вылетела в Геную 6 июня. Дана Бйорк по приглашению фестиваля выступила на церемонии открытия, которая состоялась во дворе Дворца дожей (одного из самых значимых исторических зданий в Генуе и активнейшего культурного центра этого города) и собрала множество гостей, в том числе из среды итальянских и зарубежных деятелей культуры мировой величины – как, например, знаменитая актриса Анна Гальена и виолончелист-виртуоз Джованни Риччарди. Директор фестиваля Клаудио Поццани попросил Дану прочитать произведения латышского поэта, и она выбрала Иманта Зиедониса, одного из знаковых художников Латвии. Со сцены тексты звучали на языке оригинала, чтобы позволить слушателям в полной мере оценить мелодию стиха, при этом обеспечивался и перевод на итальянский язык. Каждое из четырех стихотворений публика слушала с неослабевающим вниманием и награждала аплодисментами, и, судя по последующим комментариям и комплиментам, творчество Иманта Зиедониса не просто не оставило слушателей равнодушными, но и пробудило в них желание познакомиться с этим поэтом поближе.
7 июня в том же дворе Дворца дожей уже с утра работали монтировщики и техники Театра Чехова – готовили декорации и аппаратуру. Их работа вызывала большой интерес у прохожих, которых было немало: Дворец дожей открыт для горожан и туристов, так что сменяющие друг друга зрители разного возраста у спектакля появились еще на этапе монтировки. При этом многие с удовольствием уносили с собой специальный гастрольный буклет на итальянском и английском языках, чтобы поближе познакомиться с Театром Чехова и его репертуаром.
Показ спектакля "Граненка" состоялся вечером того же дня. Постановка по своей природе во многом опирается на импровизацию в рамках некоего сценария, и на этот раз у многих реплик был "аромат Италии": от отсылок к литературе и музыке до вкраплений итальянских слов.
Дана Бйорк, исполняющая одну из ролей в спектакле, отмечает: "Это был очень специфический, в высшей степени сложный вызов: играть на открытой площадке, в окруженном колоннами дворе здания XIV века, принимая не шорохи, а бурлящую жизнь площади Генуи как данность и проходящих или приходящих во время спектакля людей как норму. После показа итальянская публика искренне радовалась знакомству с Рижским русским театром Михаила Чехова: для них это тоже был очень интересный, яркий опыт. Однако самое приятное заключается в том, что среди зрителей были и представители Национального театра Генуи, которые после вечернего показа уверенно подтвердили ранее обозначенные обоими театрами намерения: обменные гастроли спектаклей большой формы в мае 2025 года. Теперь мы предвкушаем сентябрьскую встречу с руководством итальянского театра в Риге, чтобы отобрать постановки для повторного визита в Геную – теперь уже для выступления на большой сцене профессионального театра".
Спектакль между тем вернулся домой, и уже 9 августа его снова можно будет увидеть в Риге. А 10 июня Театр Чехова открывает новую выставку в своей галерее – будет экспонироваться работа Волдемарса Йохансонса "My Feed", но это уже другая история – приходите посмотреть!
Встретимся в Чехове!
Галерея: Театр Чехова в Генуе
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