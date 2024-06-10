Латвиец пожаловался на негативное отношение на работе в Ирландии из-за "славянского лица"

Заявитель полагал, что руководство компании применяло определенный стиль управления, который он считал жестким. В суде также заявили, что он жаловался на "физическое поведение" коллеги и взаимоотношения с коллегами-гомосексуалистами. Мужчина также пожаловался на решение руководства компании выбрать конкретного человека лучшим сотрудником месяца и заявил, что его руководитель психически болен.

Он также утверждал, что начиная с марта 2023 года он был завален рабочими обязанностями, в то время как другие коллеги "смотрели YouTube".

Хотя гражданина Латвии в мае 2023 года перевели в другой трудовой коллектив, он утверждает, что бывший руководитель команды до сих пор ведет себя странно и усложняет ему жизнь. Он рассказал комиссии, что попал в больницу в конце 2023 года из-за заражения крови и постоянного стресса.

Адвокат работодателя гражданина Латвии заявил на слушаниях, что компания гордится своим разнообразным персоналом и требует от всех сотрудников пройти обязательное обучение по предотвращению сексуальных домогательств, запугивания, притеснений и дискриминации.

Компания не знала, что у сотрудника были какие-либо опасения по поводу дискриминации и притеснений, пока он не подал жалобу в Комиссию по трудовым отношениям Ирландии.

Адвокат добавил, что гражданин Латвии отказался встретиться со специалистом по кадрам компании для обсуждения поданной жалобы.

Адвокат также заявил, что жалоба, которую он подал на своего руководителя в ноябре 2023 года по поводу нежелательных объятий, была удовлетворена. В то же время заявитель не привел никаких оснований для утверждения о дискриминации, и его заявление следует отклонить как "необоснованное, вредящее и невыгодное".

Комиссия по труду отметила, что заявления заявителя были трудны для понимания, но в целом он, по-видимому, был обеспокоен различными инцидентами на рабочем месте и отношениями, которые вызывали у него стресс. Комиссия пришла к выводу, что он обеспокоен началом российского вторжения в Украину и его влиянием на людей, которые могут быть русского или славянского происхождения.

Ирландская комиссия решила, что жалоба гражданина Латвии на дискриминацию необоснованна, поскольку не имеется доказательств того, что с ним обошлись несправедливо из-за его происхождения.

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