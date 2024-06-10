Пророссийские силы набирают популярность на восточной границе НАТО

«В Сирию можно было не ездить, не надо было ездить туда больше одного раза, а к Соловьеву… Не вижу проблемы, — говорит она Би-би-си. — Я ездила только к Соловьеву и только потому, что это прямой эфир, откуда ничего нельзя вырезать. (…) Понимая, что там 20 — 22 миллиона зрителей, я пыталась донести до них как бы наше видение вопроса».

С началом войны в Украине Яна Тоом прямо осудила действия Москвы и, как признавалась сама, начала терять голоса избирателей.

По итогам последних парламентских выборов в 2023 году центристы лишились половины электората на северо-востоке и примерно четверти в Таллине. После этого партия, по сути, развалилась, из нее вышли почти все умеренные эстоноязычные политики.

На выборах в Европарламент центристы восстановили влияние — сейчас они получили 12,4%, всего на 2,2 процентных пункта меньше, чем пять лет назад. На северо-востоке партия набрала больше 40%.

Однако сама Яна Тоом в Европарламент не прошла, вместо нее туда отправится Михаил Кылварт, бывший мэр Таллина. Именно при нем произошел развал центристской партии и массовый исход из нее эстонцев.

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«Политический узник»

А второй на северо-востоке пришла радикальная пророссийская партия KOOS, популярность которой в этом регионе всего за год существования выросла почти до 20%.