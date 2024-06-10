Во вторник местами пройдут дожди

Больше облаков будет в Латгале, где местами пройдет дождь. Ветер - юго-западный, слабый, на побережье - умеренный. Минимальная температура воздуха составит +5... +10 градусов, в Латгале и на побережье - до +14 градусов.

Днем облачность увеличится и, начиная с юго-запада страны, во многих местах пойдут дожди. В основном будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +17...+22 градусов.

В Риге ночью ожидается преимущественно ясная погода, днем увеличится облачность и ближе к вечеру вторника пойдут дожди. Юго-западный ветер от слабого до умеренного днем сменится южным. Температура воздуха ночью будет колебаться около +10 градусов, днем воздух прогреется до +21 градуса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!