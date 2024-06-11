Фото В Галерее Театра им. Чехова открылась новая экспозиция

Работа Волдемарса Йохансонса My feed будет экспонироваться в Галерее Театра им. Чехова до осени, символически подводя к теме нового сезона (эта тема - любовь), которая станет лейтмотивом спектаклей большой формы.

Рижский русский театр им. Михаила Чехова продолжает разговор на актуальные и зачастую болезненные для современного общества темы, призывая к чуткому изучению ситуации и общему диалогу. В то же время театр напоминает, что искусство говорит на всех языках мира, не проводя границ между говорящим и слушающим. Галерея Театра им. Чехова, которая регулярно предлагает широкой публике ознакомиться с новыми произведениями современного искусства, также является для театра способом общения со своим зрителем или обычным прохожим.

Автором идеи создания галереи является руководитель разработки художественной стратегии и планирования репертуара Театра им. Чехова Лаура Гроза, которая комментирует: "Я рада, что Театр Чехова и его галерея продолжают заботиться о презентации современного искусства в городской среде. В зрителях никогда не бывает недостатка, и нередко именно галерея помогает гостям города узнать, что за этим фасадом находится еще и театр, с которым тоже стоит познакомиться. Сейчас открывается четвертая выставка, за ней последует множество других".

Галерея: В Галерее Театра им. Чехова открылась новая экспозиция

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