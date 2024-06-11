Фото В Галерее Театра им. Чехова открылась новая экспозиция

10 июня в 13:00 в галерее Рижского русского театра имени Михаила Чехова на улице Калькю, 16, открылась четвертая выставка, которая предоставила гостям Старого города возможность увидеть новую работу Волдемарса Йохансонса My feed.
Выставку "Падение неудобного человека" польского художника Олафа Бжески, организованную в рамках сотрудничества с коллекцией современного искусства Vitols Contemporary, в галерее сменила арт-инсталляция латвийского художника Волдемарса Йохансонса, продолжающая начатый театром разговор об актуальных для общества процессах и событиях и предлагающая зрителю тоже задуматься о них.
Куратор выставки Игорь Губенко, описывая это произведение искусства, отмечает, что My feed - это критическое исследование власти алгоритмов социальных сетей над нами. Английское слово feed обозначает поток информации, который пользователи получают в своем профиле в социальной сети. Постоянное поступление нового контента похоже на питательную среду, к которой мы привязаны силой привычки, а иногда и зависимости.
Для того, чтобы противостоять контролю неизвестных нам алгоритмов, Йохансонс создает собственный алгоритм, вдохновленный технологиями компьютерной томографии. Из бесчисленных картинок, полученных из видео, поступающих в ленту соцсети, создается объемная вселенная - подобно тому, как из нескольких плоских изображений в компьютерной томографии получается пространственная визуализация тела.
Психоделический поток, который виден на экране, визуализирует "полет" взгляда по наложенным друг на друга стоп-кадрам из социальных сетей. Жизнерадостно-гипнотическое визуальное решение сочетает в себе аспект позитива, типичный для контента социальных сетей, с критическим осмыслением перегрузки и неуютного ощущения пустоты, вызванных постоянным визуальным перенасыщением.
Работа Волдемарса Йохансонса My feed будет экспонироваться в Галерее Театра им. Чехова до осени, символически подводя к теме нового сезона (эта тема - любовь), которая станет лейтмотивом спектаклей большой формы.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова продолжает разговор на актуальные и зачастую болезненные для современного общества темы, призывая к чуткому изучению ситуации и общему диалогу. В то же время театр напоминает, что искусство говорит на всех языках мира, не проводя границ между говорящим и слушающим. Галерея Театра им. Чехова, которая регулярно предлагает широкой публике ознакомиться с новыми произведениями современного искусства, также является для театра способом общения со своим зрителем или обычным прохожим.
Автором идеи создания галереи является руководитель разработки художественной стратегии и планирования репертуара Театра им. Чехова Лаура Гроза, которая комментирует: "Я рада, что Театр Чехова и его галерея продолжают заботиться о презентации современного искусства в городской среде. В зрителях никогда не бывает недостатка, и нередко именно галерея помогает гостям города узнать, что за этим фасадом находится еще и театр, с которым тоже стоит познакомиться. Сейчас открывается четвертая выставка, за ней последует множество других".
Галерея: В Галерее Театра им. Чехова открылась новая экспозиция
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