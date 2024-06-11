Домбровскис уже в третий раз выдвигается на пост еврокомиссара. После выборов в Европарламент в 2014 году он был выдвинут и утвержден на должность вице-президента Еврокомиссии, отвечающего за евро и социальный диалог. После выборов 2019 года Домбровскис был назначен исполнительным вице-президентом, отвечающим за экономику, а также комиссаром ЕС по торговле.

Поскольку "Новое Единство" показало хорошие результаты и на выборах в Европарламент в этом году, партия решила выдвинуть кандидатуру Домбровскиса на третий срок при поддержке партий, входящих в коалицию.

Согласно договору о ЕС члены ЕК выбираются на основе их общей компетенции и приверженности европейской идее и из числа лиц, независимость которых не вызывает сомнений, указано в аннотации к проекту указа. В Латвии право выдвигать кандидатов на должность комиссара предоставлено премьер-министру, и сейчас на этом посту находится сопартиец Домбровскиса Эвика Силиня.

Правительство поручило Министерству иностранных дел объявить о выдвижении Домбровскиса на пост генерального секретаря Совета ЕС.