Кабинет министров во вторник принял решение выдвинуть на должность члена Европейской комиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство"), действующего исполнительного заместителя председателя Еврокомиссии.
Домбровскис уже в третий раз выдвигается на пост еврокомиссара. После выборов в Европарламент в 2014 году он был выдвинут и утвержден на должность вице-президента Еврокомиссии, отвечающего за евро и социальный диалог. После выборов 2019 года Домбровскис был назначен исполнительным вице-президентом, отвечающим за экономику, а также комиссаром ЕС по торговле.
Поскольку "Новое Единство" показало хорошие результаты и на выборах в Европарламент в этом году, партия решила выдвинуть кандидатуру Домбровскиса на третий срок при поддержке партий, входящих в коалицию.
Согласно договору о ЕС члены ЕК выбираются на основе их общей компетенции и приверженности европейской идее и из числа лиц, независимость которых не вызывает сомнений, указано в аннотации к проекту указа. В Латвии право выдвигать кандидатов на должность комиссара предоставлено премьер-министру, и сейчас на этом посту находится сопартиец Домбровскиса Эвика Силиня.
Правительство поручило Министерству иностранных дел объявить о выдвижении Домбровскиса на пост генерального секретаря Совета ЕС.
Срок полномочий членов Еврокомиссии составляет пять лет, а срок полномочий нынешнего состава комиссии заканчивается 31 октября 2024 года.
Уже сообщалось, что политик "Нового Единства" Валдис Домбровскис считает, что результаты выборов в Европарламент в Латвии придают политическую и демократическую легитимность его повторному выдвижению в Европейскую комиссию.
Как Домбровскис заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, он готов продолжать работу в Еврокомиссии и третий срок, но решение примет член его партии, премьер-министр Эвика Силиня.
Домбровскис подчеркнул, что целью "Нового Единства" была победа на выборах в Европарламент в Латвии.
Он отметил, что в целом проевропейские силы сохранили большинство в Европарламенте и Европейская народная партия останется его крупнейшей группой, соответственно, у нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен есть хорошие шансы сохранить свой пост.
Как сообщалось, на выборах в Европарламент в Латвии победило "Новое Единство", а на втором месте - Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата.
Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" на выборах получили по одному мандату.
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