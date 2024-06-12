Россия атаковала Киев крылатыми ракетами. Украина сбила все цели

В комбинированной атаке использовались различные виды вооружения. Крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", - сообщил глава администрации Сергей Попко.

Ракеты с юга несколькими волнами летели в сторону Киева. Практически одновременно с ракетами в сторону столицы с того же южного направления двинулись и вражеские дроны.

Сообщается, что воздушная тревога в Киеве длилась почти два часа.

ПВО Украины, по предварительной информации, сбила все цели, предотвратив тем самым разрушения и жертвы.

В связи с российскими ударами по Украине, Польша подняла в воздух военные самолеты

"Сегодня ночью мы наблюдаем активность дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины", - говорится в сообщении польских военных

"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были активированы, а Оперативное командование Вооруженных сил ведет постоянный мониторинг ситуации", - добавили военные.

В Польше заявили, что в прошлый раз такая активность в западных регионах Украины была зафиксирована в ночь с 6 на 7 июня.

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