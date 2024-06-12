В Латвии растет заболеваемость коклюшем, есть смертельный случай

"Обычно коклюш проявляется очень тяжелыми приступами кашля. В первые недели заболевания может казаться что это просто простуда. Есть насморк, возможно небольшая температура, легкий кашель.

А где-то с третьей недели после инфицирования появляется сильный кашель. Человек может кашлять, кашлять и кашлять, пока не выйдет весь воздух из легких.

Потом идет громкий, специфичный вдох и кашель может продолжится. После этого бывают даже рвотные позывы. Такие приступы могут длиться дольше минуты", - рассказала инфектолог Детской больницы Инга Зиемеле.

Коклюш передается воздушно-капельным путем, и для заражения достаточно просто поговорить с больным человеком.

"Источник болезни - заболевший человек, при чем не обязательно, чтобы у него была тяжелая форма заболевания, болезнь передается и в легкой форме", - сказала старший эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Сигита Гейда.

Инга Зиемеле отметила, что у коклюша есть опасное свойство.

"Самое опасное, когда у людей нет классических симптомов или если у ребенка болезнь проявляется в виде опасных для жизни задержек дыхания - когда он просто перестает дышать в один момент и начинает синеть", - заметила она.

До конца мая этого года в Латвии уже зафиксировано 460 случаев заболевания коклюшем.

Зарегистрирована одна смерть - младенец, которому не было и 1 месяца.

В Латвии доступна вакцина от коклюша, первую прививку можно сделать в 2 месяца, а завершают курс последней прививкой в 14 лет.

Медики отмечают, что есть способ защитить и новорожденных.

"В Латвии доступна прививка для беременных. Ее начинают делать со второго триместра беременности. Она помогает защитить будущего ребенка до момента, пока он не достигнет возраста своей первой вакцинации", - поделилась Сигита Гейда.

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