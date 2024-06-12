В Риге задержали агрессивного сторонника России

Сотрудники полиции отреагировали на ситуацию и подъехали к мужчине. В ходе разговора стражи порядка неоднократно требовали, чтобы мужчина снял головной убор и прекратил нарушение, на что тот не реагировал и пытался спровоцировать полицию.

В результате мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

При задержании мужчина вел себя агрессивно, сопротивлялся требованиям полицейских и произносил оскорбительные слова.

В отношении агрессивного мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях - за нарушение общественного порядка, за что физическому лицу грозит предупреждение или штраф до 500 евро, и за использование символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, в общественном месте, за что применяется предупреждение или штраф до 350 евро.

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