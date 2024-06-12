Умерла Франсуаза Арди, один из символов французской поп-музыки

Ее стиль очаровал модельеров. Арди была долгое время «лицом» знаменитых домов Шанель и Ив Сен-Лоран. Пако Рабанн создал для нее мини-платье из золотых пластин.

Лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер однажды назвал ее «идеальной женщиной», а Боб Дилан написал ей несколько любовных писем. Он также обратился к ней в стихотворении на обложке своего альбома 1964 года «Другая сторона Боба Дилана».

Арди была замужем за певцом Жаком Дютронком, от которого у нее родился сын Томас. Они расстались в конце 1980-х, но она часто называла бывшего мужа любовью всей своей жизни.

В 2004 году у нее обнаружили лимфому, а в 2015 году она провела несколько недель в искусственной коме после падения. В 2021 году Арди сообщила, что у нее рак и жизнь «близка к концу».

«Я постоянно испытываю проблемы с дыханием и задыхаюсь, не говоря уже о бесконечных носовых кровотечениях. Я не боюсь умереть, но я очень, очень боюсь страдать», — цитирует прошлогоднее заявление певицы BFM TV.

Карьера Арди длилась более пяти десятилетий, в течение которых она выпустила около 30 альбомов. Журнал Rolling Stone поставил ее на 162-е место в списке 200 величайших исполнителей всех времен в 2023 году.