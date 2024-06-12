"Хезболлах" выпустила по северу Израиля более 100 ракет

Радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" обстреляло ракетами север Израиля, сообщают во вторник, 12 июня, израильские военные и СМИ. Воздушная тревога звучала во многих населенных пунктах Галилеи, в том числе в городах Цфат и Тверия, пишет The Jerusalem Post.

The Times of Israel, ссылаясь на ЦАХАЛ, уточняет, что по северному Израилю было выпущено не менее ста ракет с территории Ливана. Это один из самых масштабных обстрелов, осуществленных "Хезболлах" с начала войны Израиля против террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года.

По данным израильской армии, около 90 выпущенных с территории Ливана ракет пересекли воздушное пространство страны, часть из них была перехвачена, остальные упали в нескольких местах, в результате чего вспыхнули пожары. О пострадавших или погибших в результате атаки не сообщается.

Официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви опубликовал видео в соцсети Х, на котором видно, как израильская ПВО перехватывает ракеты в небе.