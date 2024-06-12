Просят обвинить полицейского в неоправданном насилии над задержанным

В ходе досудебного расследования IDB установило, что полицейский Латгальского региона необоснованно применил насилие в отношении частного лица, не подчинившегося требованию правоохранителей выйти из служебного автомобиля, в результате котором потерпевший получил ранение.

К должностному лицу применены меры, не связанные с лишением свободы.

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