В четверг местами пройдут дожди

В четверг, 13 июня, увеличится облачность, а начиная с юго-запада местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
По прогнозам синоптиков, ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +16...+21 градус.
В Риге прогнозируется переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь.
Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха не превысит +19 градусов.
Температура воды в местах для купания не превышает +20 градусов
Температура воды в большинстве рек и озер составляет +15...+19 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг утром температура воды в Айвиексте составляла +19 градусов, в Даугаве у Екабпилса - +18 градусов, в Плявиньском водохранилище и в Аугшдаугавском и Краславском краях - около +20 градусов.
В Лиелупе температура воды составляет +18...+20 градусов, в Венте - около +18 градусов, в Гауе - +16...+17 градусов.
В других реках температура воды в основном составляет +15...+18 градусов, а в озерах - +17...+19 градусов.
В Мерсрагсе температура морской воды составляет +6 градусов, в Рое - около +10 градусов, на Колке - около +15 градусов, в Даугавгриве и Скулте - около +17 градусов.
По данным пляжной спасательной службы Юрмалы, в среду вечером температура воды в Булдури составляла +13 градусов, в Майори и Каугури - +14 градусов.
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