Под Огре автомобиль заехал в водоем: водитель погиб

В среду, 12 июня, погиб водитель легкового автомобиля, который заехал в водоем, сообщили в Государственной полиции.
В среду вечером в Огресгалском крае водитель автомобиля Nissan съехал с дороги в водоем. В результате аварии водитель погиб. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек, один погиб.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 465 протоколов, в том числе 209 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом виде возбуждено одно административное и три уголовных дела.
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