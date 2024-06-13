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Под Огре автомобиль заехал в водоем: водитель погиб

rus.tvnet.lv/LETA
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

В среду, 12 июня, погиб водитель легкового автомобиля, который заехал в водоем, сообщили в Государственной полиции.

В среду вечером в Огресгалском крае водитель автомобиля Nissan съехал с дороги в водоем. В результате аварии водитель погиб. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 465 протоколов, в том числе 209 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде возбуждено одно административное и три уголовных дела.

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