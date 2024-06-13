Ищут актеров для съемок фильма Кристен Стюарт в Латвии

Как сообщается, съемки пройдут с 25 июня по 31 июля, участие в них оплачивается и займет 1-2 съемочных дня.

Студия ищет девушек в возрасте 18-25 лет, для обнаженных сцен с женской плавательной командой - в женской душевой и раздевалке. "Девушки должны быть максимально натурального внешнего вида, желательно с натуральным волосяным покровом на ногах и в зоне бикини, без тату и перманента", - пишут в студии. Как отмечается, во время съемок на съемочной площадке будет присутствовать интим координатор и консультант.

Более подробная информация:

Как уже сообщалось, в конце февраля Стюарт приехала в Латвию, чтобы найти места для съемок своего нового фильма - биологической драмы "Хронология воды" (The Chronology of Water).

В марте звезда кино в американском шоу The Late Show With Steven Colbert подтвердила, что фильм действительно будет сниматься в Латвии.

Кроме того, в конце февраля хитом соцсетей стал кадр, на котором Стюарт позирует в ресторане в Икшкиле.

Тогда старшая официантка ресторана Синдия Машталире рассказала изданию Kas Jauns, что Стюарт выбрала из меню лучшие блюда ресторана - тартар из оленины и суп Tom Yum. В качестве напитка она наслаждалась свежим имбирно-мятным чаем.

Актриса была вежлива, добра и позитивна, поприветствовала персонал, а потом поблагодарила за еду и гостеприимство и не отказалась сфотографироваться.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!