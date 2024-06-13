Видео На офисной площади Printful в центре Риги высажено 12-метровое дерево

Офисы Draugiem Group расположены в зеленой зоне, поэтому в здании Printful также есть озелененная и благоустроенная открытая территория. Решение о создании сквера было принято три года назад, когда команда Printful переехала в недавно отремонтированный офис.

"Почти одновременно с переездом Printful в новый офис мы спасли эту робинию от вырубки на стройплощадке супермаркета в Марупе. Дерево росло в песчаной почве около 80 лет, поэтому мы перевезли его, бережно восстановили, и теперь оно готово к новой жизни", - рассказывает Эдгарс Нейландс, руководитель группы озеленения площади и владелец Labie koki.

Одновременно с созданием сквера были завершены работы по улучшению доступности среды и установлен лифт для инвалидных колясок, обеспечивающий свободный доступ в офис также с центрального входа. Всего в создание площади и строительство подъемника было инвестировано 137 000 евро.

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