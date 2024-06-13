Как в школах идет переход на латышский язык? Мнение Минобразования

"До этого было так: ну, давайте не раздражать русских, вам это надо? И все время принцип соревнования - мы можем это сделать, нет, не можем сделать, для этого в Сейме нет голосов. Дальше это тянулось медленно-медленно, и определенные политические силы внушали родителям и обществу, что это не нужно, что нужно позволить учиться на родном языке, мол, ну кому из нас нужен этот язык маленькой нации".