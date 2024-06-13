Как в школах идет переход на латышский язык? Мнение Минобразования

В прошлом учебном году детские сады и школьники 1-х, 4-х и 7-х классов полностью перешли на обучение на латышском языке. На конференции Министерство образования и науки рассказало, у кого быстрее всего улучшались навыки латышского языка. Об этом сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.
По данным Минобразования, наибольший прогресс в освоении латышского языка показали дети в детских садах и первоклассники, тогда как у учеников 4-х и 7-х классов возникли трудности.
Это говорит о том, что важно поддерживать школьников с низким уровнем владения латышским языком. Для детей с особыми потребностями требуется больше учебно-методических материалов, отметили в Минобразования.
Все общество должно участвовать в процессе изменений, считает Илзе Салениеце, исполняющая обязанности государственного секретаря Минобразования.
"Самое главное, что эта единая школа - наша совместная цель для общества в целом. Следовательно, коллективный разум и коллективное участие очень и очень важны. Когда в процесс вовлечено как можно больше различных организаций, как можно больше министерств, молодежных центров, которые предоставляют различные формы поддержки для обучения, чтобы мы могли реализовать эти изменения успешнее.
Единая школа ведет к единому обществу, и только вместе мы можем реализовать эту большую и важную цель", - заявила Саленице.
Процессы перевода школ на латышский язык идет постепенно. Со следующего программу только на латышском языке начнут осваивать ученики 2-х, 5-х и 8-х классов, а осенью 2025 года - 3-х, 6-х и 9-х классов.
Карлис Шадурскис, профессор Рижского Технического университета и бывший министр МОН признал, что переход школ только на латышский язык обучения происходит в том числе из-за вторжения России в Украину.
"До этого было так: ну, давайте не раздражать русских, вам это надо? И все время принцип соревнования - мы можем это сделать, нет, не можем сделать, для этого в Сейме нет голосов. Дальше это тянулось медленно-медленно, и определенные политические силы внушали родителям и обществу, что это не нужно, что нужно позволить учиться на родном языке, мол, ну кому из нас нужен этот язык маленькой нации".
Шадурскис считает, что Минобразования может двигаться вперед в реализации этой задачи.
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